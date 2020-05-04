Журналист Джейсон Шрайер рассказал, когда может состояться релиз GTA 6

Известный журналист Джейсон Шрайер поделился информацией о дате выхода новой версии Grand Theft Auto. По словам Шрайера, до релиза GTA 6 остаётся ещё несколько лет.

Шрайер подискутировал с одним из модераторов фансайта по GTA. Модератор сказал, что у Шрайера неверная информация.

«Извини, парень, но это правда. Фанаты хотят услышать другое, но до релиза ещё несколько лет», — написал Шрайер.

В апреле 2020 года Шрайер сообщил, что компания Rockstar Games начала вести работу над шестой частью популярной игры. При этом до сих пор неизвестно, каким будет сюжет следующей части. По слухам, Rockstar Games может выпустить продолжение культовой GTA Vice City.

Предыдущая серия игры, GTA 5, вышла в сентябре 2013 года. С тех пор компания лишь дорабатывала игру, выпуская моды.