Киберспортсмена и стримера забанили на Twitch. Он использовал слово «монголоид»

Известный бразильский стример Фелипе YoDa Норонья, который ранее был профессиональным игроком в League of Legends, сообщил, что его аккаунт на Twitch заблокировали. Канал киберспортсмена банили дважды за месяц.
Первый бан бразильцу выписали за использование в эфире слова «монголоид». Позже стример извинился, но заявил, что в Бразилии существуют другие нормы языка и иное отношение к некоторым запрещённым на Twitch словам. Он призвал сервис учитывать особенности того или иного региона.
После второй блокировки стример написал гневное сообщение в своём «твиттере».
«В течение восьми лет я созидал и создавал контент. Я верил, всегда был максимально лояльным! На протяжении восьми чёртовых лет! А теперь я чувствую себя как мешок с дерьмом. Простите, но теперь меня не будет в сети несколько дней. Вернусь, когда успокоюсь».
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