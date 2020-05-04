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Киберспортсмена и стримера забанили на Twitch. Он использовал слово «монголоид»

Киберспортсмена и стримера забанили на Twitch. Он использовал слово «монголоид»
Киберспорт / League of Legends 0

Известный бразильский стример Фелипе YoDa Норонья, который ранее был профессиональным игроком в League of Legends, сообщил, что его аккаунт на Twitch заблокировали. Канал киберспортсмена банили дважды за месяц.

Первый бан бразильцу выписали за использование в эфире слова «монголоид». Позже стример извинился, но заявил, что в Бразилии существуют другие нормы языка и иное отношение к некоторым запрещённым на Twitch словам. Он призвал сервис учитывать особенности того или иного региона.

После второй блокировки стример написал гневное сообщение в своём «твиттере».

«В течение восьми лет я созидал и создавал контент. Я верил, всегда был максимально лояльным! На протяжении восьми чёртовых лет! А теперь я чувствую себя как мешок с дерьмом. Простите, но теперь меня не будет в сети несколько дней. Вернусь, когда успокоюсь».

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