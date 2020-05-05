Riot Games не включит россиянам голосовой чат в Valorant

Компания Riot Games не даст российским игрокам использовать голосовой чат в игре Valorant. Об этом сообщил сотрудник компании под ником Danetushka во время сессии «В Контакте».

По его словам, все дело в «правовой ситуации», не пояснив, о какой именно ситуации идёт речь.

«Пока правовая ситуация не поменяется, голосового чата для россиян не будет. Используйте альтернативы для связи в премейде и внутриигровые сигналы в команде из незнакомцев», — написал Danetushka.

Один из пользователей пожаловался, что многие иностранцы не знают, что игроки из России не могут использовать голосовой чат, поэтому ему приходится объяснять это в каждом матче.

«Да, более того, мы это делаем, но не вся информация хорошо передается внутри сообщества на такой ранней стадии развития игры. Я уверен, что скоро она станет более известной», — ответил ему сотрудник Riot Games.