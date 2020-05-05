Инсайдер опроверг информацию Джейсона Шрайера про нескорый релиз GTA 6

Модератор «твиттера» GTASeries и инсайдер Yan2295 ответил журналисту Джейсону Шрайерe, который ранее поделился информацией о дате выхода новой версии Grand Theft Auto. По словам Шрайера, до релиза GTA 6 остаётся ещё несколько лет.

«Я не сомневаюсь в ваших знаниях и источниках, но это абсолютно невозможно», — написал Yan2295 в «Твиттере».

В апреле 2020 года Шрайер сообщил, что компания Rockstar Games начала вести работу над шестой частью популярной игры. При этом до сих пор неизвестно, каким будет сюжет следующей части. По слухам, Rockstar Games может выпустить продолжение культовой GTA Vice City.

Предыдущая серия игры, GTA 5, вышла в сентябре 2013 года. С тех пор компания лишь дорабатывала игру, выпуская моды.