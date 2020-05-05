В CS:GO появились новые индикаторы для убийств

Valve выпустила патч для CS:GO, добавив новые индикаторы для убийств. Разработчики также исправили некоторые ошибки в редакторе прицела и добавили карту Inferno в режим Wingman для дуэлей.

Список основных изменений:

— в графе убийств появились новые метки. Теперь особые иконки будут показываться, если убийство было совершено через дым или без использования прицела на снайперской винтовке. Ещё один маркер будет для случаев, когда игрок сделал убийство, будучи ослеплённым световой гранатой;

— если время иммунитета при спавне установлено на отрицательное значение, то у появляющихся игроков не будет иммунитета даже во время warmup-периода;

— иммунитет игроков полностью отключён на аренах типа Wingman, а также добавлен алгоритм для очистки крови после каждого столкновения;

— исправлено отображение наблюдаемого прицела игрока в меню редактора;

— исправлен текст в диалоговом окне импорта прицела — на некоторых языках он отображался некорректно;

— исправлены коды прицела, которые сохраняли неверные значения;

— обновлён вид от третьего лица для модели G3SG1;

— обновлено положение AUG в руках террористов в меню покупки;

— добавлена возможность покупки купонов в Steam Store;

— исправлено соответствие игрового блога и интерфейса при выборе греческого языка;

— в режим Wingman появилась карта Inferno с ареной для игры 1vs1.