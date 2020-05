Финальная версия The Last of Us: Part II ушла в печать

Финальная версия игры The Last of Us: Part II ушла на золото: основная работа над игрой завершена, мастер-диски отправлены в печать. Об этом сообщил в «инстаграме» Naughty Dog креативный директор студии Нил Дракман.

Также Дракман прокомментировал недавнюю утечку кат-сцен и геймплейных видео: «Неважно, что вы видели или слышали, ничего не сравнится с прохождением этой игры от начала до конца. Это видеоигра, её нужно пройти».

Изначально релиз сиквела The Last of Us был запланирован на 21 февраля. Позже разработчики отложили релиз до 29 мая, так как игра нуждалась в незначительной доработке. После этого планы Naughty Dog были нарушены пандемией коронавируса, и на данный момент релиз игры запланирован на 19 июня. Игра выйдет эксклюзивно для PlayStation 4.