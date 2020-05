Появились первые скриншоты Lord of the Rings: Gollum

В Сети появились первые скриншоты стелс-экшена по мотивам вселенной «Властелина колец» — Lord of the Rings: Gollum. Изображения были предоставлены разработчиком, студией Daedalic Entertainment, эксклюзивно для портала GameStar.

Фото: Daedalic Entertainment для GameStar

Ранее сообщалось, что игра начнётся с побега Голлума из одной из крепостей Мордора. В течение сюжета главный герой посетит несколько масштабных локаций, в каждой из которых будет представлена отдельная квестовая линия. Разработчики предупредили, что внешний вид главного героя не будет построен на образе Голлума из одноимённого фильма. Помимо этого для создания необычных геймплейных механик будет сделан акцент на раздвоении личности персонажа.

The Lord of the Rings: Gollum была анонсирована в марте прошлого года. Игра выйдет на PC, Xbox Series X и PlayStation 5, релиз намечен на 2021 год.