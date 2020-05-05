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Обновление Dota 2 усилило способность The Swarm у Weaver

Обновление Dota 2 усилило способность The Swarm у Weaver
Киберспорт / Dota 2 0

Valve выпустила патч для Dota 2, в котором увеличила количество ударов, необходимых для уничтожения жуков от способности The Swarm у Weaver. Ранее для этого герою хватало двух ударов, теперь же потребуется четыре. Разработчики также обновили файлы локализации.

Основные изменения:

теперь для уничтожения жуков от способности The Swarm у Weaver герою потребуется нанести четыре удара (ранее было достаточно двух);

обновлены файлы локализации для 13 языков, включая русский и украинский.

Ранее Valve снизила громкость оповещения при денае крипов дистанционной атакой. Это стало одним из фиксов для патча 7.26b, который вышел в конце апреля.

Напомним, ранее в Dota 2 вышел патч 7.26c. Полный список изменений доступен по ссылке.

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