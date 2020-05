6 мая выйдет новый трейлер The Last of Us Part II

6 мая, в 17:00 мск, выйдет очередной трейлер The Last of Us Part II.

Игра представляет собой приключенческий боевик. Её разрабатывает компания Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment для игровой приставки PlayStation 4.

Игра является второй частью и прямым сюжетным продолжением The Last of Us. В настоящее время она находится в активной стадии разработки. О начале работ было объявлено ещё в конце 2016 года. Тогда же был показан первый трейлер с героями оригинальной части.

Предполагалось, что игра выйдет 21 февраля 2020 года, но затем разработчик перенёс сроки на 29 мая. Однако из-за пандемии коронавируса сроки вновь были перенесены. Теперь предполагается, что игра выйдет 19 июня.