Хованский попытался выбрать лучшую игру десятилетия, но так и не определился с выбором

Российский блогер и комик Юрий Хованский опубликовал новое видео в YouTube. Он попытался выбрать лучшую игру десятилетия. Для этого блогер использовал программу с онлайн-голосованием, выбирая одну из двух игр. Далее он отсеивал игры, которые не прошли дальше, и продолжал отбор.

В финал отбора у Хованского вышли игры The Witcher 3: Wild Hunt и Red Dead Redemption 2. Сделать выбор между ними Хованский так и не смог. В итоге, как признался блогер, он решил не выявлять победителя, распределив финалистов по принципу 50 на 50.

Далее Хованский предложил подписчикам и зрителям поучаствовать в голосовании, чтобы определить лучшую игру десятилетия.