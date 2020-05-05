Хованский попытался выбрать лучшую игру десятилетия, но так и не определился с выбором
Российский блогер и комик Юрий Хованский опубликовал новое видео в YouTube. Он попытался выбрать лучшую игру десятилетия. Для этого блогер использовал программу с онлайн-голосованием, выбирая одну из двух игр. Далее он отсеивал игры, которые не прошли дальше, и продолжал отбор.
В финал отбора у Хованского вышли игры The Witcher 3: Wild Hunt и Red Dead Redemption 2. Сделать выбор между ними Хованский так и не смог. В итоге, как признался блогер, он решил не выявлять победителя, распределив финалистов по принципу 50 на 50.
Далее Хованский предложил подписчикам и зрителям поучаствовать в голосовании, чтобы определить лучшую игру десятилетия.
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