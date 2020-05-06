Стримерша Карина: некоторые думают, что за мной стоит какой-то батя или богатые родители

Стримерша Карина в интервью YouTube-каналу БЕЗ трудовой рассказала, как пришла на Twich, сколько времени тратит на стримы и какие минусы таит в себе стриминг.

Девушка призналась, что начала стримить из-за недостатка общения, так как переехала в Италию. Она не считает, что для успешной карьеры на твиче нужно обязательно быть красивой девушкой:

«Это очень большое заблуждение, что красивым девушкам много донатят, что они имеют какой-то успех на Twitch. Если вы зайдёте на Twitch, пролистаете вниз, то увидите там кучу красивых девушек. Красота — это не главный фактор. Больше решает твоя харизма и умение себя подать».

Также она рассказала, сколько тратит времени на стримы:

«Сначала я была фулл-тайм стримером, я стримила каждый день часов по 5-6. Сейчас у меня появились другие социальные сети и дела, и я стримлю два раза в неделю часов по 7 суммарно».

На вопрос, какие необычные рекламные предложения ей поступали, девушка ответила следующее:

«Мне приходило на почту предложение постримить на рунетках за 2 миллиона. Мне не надо было ничего делать пошлого, эротичного, просто посидеть и постримить, но я отказалась».

Далее стримерша перечислила минусы своей профессии:

«Это как минимум то, что вы привлечёте ненужных людей, которые будут пытаться копать на вас и на ваших близких информацию. Будут пытаться вам поднасрать, дудосить. Я уже через это прошла: меня дудосили, искали моих родителей и родственников из России. Обязательно будут люди, которые будут пытаться вас задавить так, чтобы вы прекратили свою деятельность, ушли из стриминга. Это вне зависимости от того, какой у вас контент».

Приходилось ли стримерше бороться с ярлыком «глупой девочки». Вот что ответила Карина:

«Я начинала стримить, когда мне было 16 лет. Прошло уже много времени. Да, я успела повзрослеть, у меня поменялся контент. Но я изначально начинала это делать просто по приколу. У меня не было никакой цели делать серьёзный контент. Мне было 16 лет, я развлекалась. Некоторые думают, что за мной стоит какой-то батя или богатые родители. Это искусно выдумано теми людьми, которые не могли поверить в удачу. Потому что да, очень многое зависит от удачи».