Компания Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6
Компания Ubisoft зарегистрировала новый домен. Адрес princeofpersia6 был внесён в регистр 4 мая, сообщает PushSquare.
По всей видимости, компания ведёт работу над созданием следующей части популярной игры. Слухи о разработке продолжения игры ходят уже давно, но сама компания их не подтверждала.
7 мая состоится конференция Inside Xbox. Возможно, там Microsoft представит игры следующего поколения. В презентацию могут включить и Prince of Persia 6.
Примечательно, что ранее Ubisoft анонсировала новый проект, получивший название «Принц Персии: Кинжал времени». Проект представляет собой квест-комнату с элементами виртуальной реальности. В основе лежит культовая игра Prince of Persia, созданная ещё в 1989 году.
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