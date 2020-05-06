World of Warcraft: Shadowlands выйдет в IV квартале 2020 года

Президент Blizzard Entertainment Дж. Аллен Брэк заявил, что сотрудники компании адаптировались к удалённой работе, поэтому разработка World of Warcraft: Shadowlands идёт по плану. По его словам, релиз дополнения состоится в четвёртом квартале 2020 года. Об этом сообщает Ginx, ссылаясь на слова Брэка, сказанные в ходе онлайн-собрания компании.
Президент Blizzard Entertainment также отметил, что в марте был зафиксирован сильный рост популярности обеих версий WoW. По словам Брэка, эта тенденция сохраняется. Он заметил, что ранее аудитория не увеличивалась такими темпами в периоды без обновлений.
Напомним, действия сюжета Shadowlands происходят в Тёмных землях, куда попадают души мертвецов. Заявлено, что в дополнении будет введена новая система развития персонажей, максимальный уровень сокращён со 120-го до 60-го, представителям всех рас станет доступен класс рыцарей смерти, а на старте дополнения в игровой мир будут добавлены пять новых зон, находящиеся в Тёмных землях.
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