Новые подробности о Cyberpunk 2077 будут раскрыты в июне 2020 года
11 июня 2020 года состоится мероприятие Night City Wire. Предполагается, что на нём будут раскрыты новые подробности об игре Cyberpunk 2077. Мероприятие будет проходить в онлайне.
Предполагается, что разработчик может показать геймплей игры.
Некстген-версия Cyberpunk 2077 не будет доступна на выходе PlayStation 5 и Xbox Series X. Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года на РС, PlayStation 4 и Xbox One.
Создатели Cyberpunk 2077 уже представили логотипы всех банд в игре. Среди банд — 6th Street, Animals, Maelstrom, Moxes, Tyger Claw, Valentinos и Voodoo Boys.
Игра про город будущего Найт-Сити с участием актёра Киану Ривза разрабатывается с 2012 года. Первичная дата релиза была объявлена на выставке E3 осенью прошлого года.
Полноценная версия Cyberpunk 2077 не будет доступна на старте продаж PS5 и Xbox Series X
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