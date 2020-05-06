После обновления CS:GO игроков стало выкидывать из матчей. Найдено решение

Последнее обновление Counter Strike: GO принесло ряду игроков проблемы — их начало выкидывать из игры прямо во время матча. Каждый, кто стал жертвой ошибки, наблюдал следующее системное сообщение: «Pure Server: client file does not match server».
Выяснилось, что связана ошибка с тем, что после обновления клиента античит-система теперь помечает все нестандартные файлы в клиенте игры, в том числе пользовательское оружие и модели оперативников/террористов как потенциально опасные.
Основной претензией игроков стало то, что после кика, следующего за ошибкой, они получали временный бан для поиска соревновательных игр и понижение звания.
Решение проблемы найдено: рекомендуется пройти в файловом менеджере операционной системы по пути Program Files(x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\ и удалить папки models и materials, предварительно создав их бэкап. После этого необходимо проверить целостность файлов игры через контекстное меню в Steam.
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