NAVI обыграла pro100, одержав вторую победу на групповом этапе ESL One: Road to Rio

Организация NAVI обыграла pro100 в третьем для себя матче группового этапа ESL One: Road to Rio по CS:GO. Команды встретились в отборочной встрече для СНГ-команд. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Андрея B1ad3 Городенского.



Первая карта Inferno, будучи пиком pro100, завершилась для них поражением со счётом 10:16. На пике NAVI (Dust2) «Рождённые побеждать» выиграли ешё увереннее — 16:7.



Наибольшее количество фрагов в команде победителей привычно набрал Александр s1mple Костылев — 52. У pro100 лучшим стал Марекс YEKINDAR Галинскис с 37 убийствами.



Таким образом, NAVI снова возглавила группу B, в которой также выступают ESPADA, Hard Legion Esports, Syman Gaming и Virtus.pro.