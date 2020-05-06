NAVI обыграла pro100, одержав вторую победу на групповом этапе ESL One: Road to Rio
Организация NAVI обыграла pro100 в третьем для себя матче группового этапа ESL One: Road to Rio по CS:GO. Команды встретились в отборочной встрече для СНГ-команд. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Андрея B1ad3 Городенского.
Первая карта Inferno, будучи пиком pro100, завершилась для них поражением со счётом 10:16. На пике NAVI (Dust2) «Рождённые побеждать» выиграли ешё увереннее — 16:7.
Наибольшее количество фрагов в команде победителей привычно набрал Александр s1mple Костылев — 52. У pro100 лучшим стал Марекс YEKINDAR Галинскис с 37 убийствами.
Таким образом, NAVI снова возглавила группу B, в которой также выступают ESPADA, Hard Legion Esports, Syman Gaming и Virtus.pro.
Читайте также
- 6 мая 2020
-
18:48
-
18:28
-
15:19
-
12:46
-
12:18
-
11:12
-
11:08
-
10:52
-
10:50
-
01:35
- 5 мая 2020
-
23:52
-
23:00
-
19:13
-
17:35
-
13:39
-
12:49
-
12:41
-
11:57
-
11:50
-
06:51
-
02:20
- 4 мая 2020
-
22:47
-
22:30
-
21:49
-
16:41
-
16:31
-
15:28
-
15:02
-
14:51
-
14:46
-
13:23
-
13:06
-
13:01
- 3 мая 2020
-
23:32
-
22:28
Партнерский контент