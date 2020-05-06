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NAVI обыграла pro100, одержав вторую победу на групповом этапе ESL One: Road to Rio

NAVI обыграла pro100, одержав вторую победу на групповом этапе ESL One: Road to Rio
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Организация NAVI обыграла pro100 в третьем для себя матче группового этапа ESL One: Road to Rio по CS:GO. Команды встретились в отборочной встрече для СНГ-команд. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Андрея B1ad3 Городенского.

Первая карта Inferno, будучи пиком pro100, завершилась для них поражением со счётом 10:16. На пике NAVI (Dust2) «Рождённые побеждать» выиграли ешё увереннее — 16:7.

Наибольшее количество фрагов в команде победителей привычно набрал Александр s1mple Костылев — 52. У pro100 лучшим стал Марекс YEKINDAR Галинскис с 37 убийствами.

Таким образом, NAVI снова возглавила группу B, в которой также выступают ESPADA, Hard Legion Esports, Syman Gaming и Virtus.pro.

CS:GO. ESL One: Road to Rio - СНГ. Группа B. 3-й тур
06 мая 2020, среда. 16:00 МСК
pro100
Окончен
0 : 2
Natus Vincere
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