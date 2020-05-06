В Fortnite пройдёт «Королевская вечеринка», на которой выступят известные диджеи

Компания Epic Games анонсировала проведение очередного крупного музыкального мероприятия в Fortnite. Игроков ожидает серия концертов в исполнении известных мировых диджеев. Событие получило название «Королевская вечеринка».



Ивент стартует 9 мая, в 4:00 мск. Анонсированы выступления Dillon Francis, Steve Aoki и deadmau5. За их концертом сможет наблюдать любой желающий — для этого необходимо будет выбрать «Королевскую вечеринку» в стандартном режиме поиска матча.



Напомним, в апреле живой концерт в Fortnite дал американский рэпер Travis Scott. За его выступлением, в ходе которого он презентовал новый трек, наблюдали более 12 млн игроков. Это рекорд онлайна одной из самых популярных игр современности.



Ранее стало известно, что Fortnite стал самой просматриваемой игрой на стриминговых платформах за 2019 год. Общие просмотры трансляций по Fortnite составили более 1,4 млрд часов.