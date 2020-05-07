Стримерша Карина: в новостях про Россию какая-то сплошная жесть

Стримерша Карина, проживающая в Италии, поделилась мнением о текущей ситуации с распространением коронавируса.

«В стране третий день после снятия карантина. Вчера ходила в магазин, улицы почти пустые. Видно, что, несмотря на снятие ограничений, народ до сих пор боится высовываться из дома. На улицах редкие прохожие, все в медицинских перчатках, масках и очках. На асфальте везде жёлтые наклейки, призывающие держать дистанцию. За вчера выявили рекордно малое количество заболевших, около 1000 человек. Тем не менее булки расслаблять никто не собирается, потому что ожидается вторая волна пандемии. Насколько точны подобные прогнозы, станет ясно через две недели.

В России 10 000 заболевших ежедневно. В новостях про Россию какая-то сплошная жесть. Умудрился заболеть Мишустин. Сейчас Россия находится на втором месте в мире (после Штатов) по количеству заражённых в день», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Карины.