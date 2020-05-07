В интернете обнаружили видео с геймплеем отменённой игры Prince of Persia Redemption

На Youtube было обнаружено видео с трёхминутным роликом игры под названием Prince of Persia Redemption, выложенное неизвестным пользователем 1 марта 2012 года. Примечательно, что это так и осталось единственным видео, которое запостил данный пользователь. На протяжении всего этого времени ролик не вызывал никакого интереса, у него было несколько десятков просмотров.
Два года назад свой комментарий оставил помощник технического директора Ubisoft Montreal Марк-Андре Бельо, спросивший, откуда вообще взялась запись. В ролике, по всей видимости, продемонстрирован не реальный геймплей отменённой игры, а целевой рендер, цель которого — в оценке реакции аудитории на визуальный стиль. Вероятно, именно Ubisoft Montreal разрабатывала этот проект.
Последняя крупная игра в серии, Prince of Persia: The Forgotten Sands, была создана как раз Ubisoft Montreal и выпущена в мае 2010 года. Первая игра серии появилась в 1989-м на компьютер Apple II и была портирована на множество консолей, включая главные в то время — NES и SEGA.
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