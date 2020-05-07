В Call of Duty: Modern Warfare нашли баг — убийство сквозь стену

В сетевом режиме Call of Duty: Modern Warfare обнаружили новый баг — на карте Gun Runner. Оказалось, что в игре некоторые поверхности, в том числе стены, простреливаются. Пользователь «Твиттера» Nastie обнаружил, что прострел ванной комнаты с улицы даёт больше урона, чем аналогичный прострел изнутри.

Таким образом, у игрока с улицы будет преимущество, если он вступит в такую слепую дуэль. Это важно для профессиональных игроков, поскольку на карте Gun Runner в том числе часто проводятся матчи киберспортивной лиги Call of Duty.

Напомним, в апреле Infinity Ward представила план борьбы с читерами в Call of Duty: Modern Warfare и королевской битве Warzone. Использующих нелегальное программное обеспечение начали банить и даже помещать в одни матчи с другими подозреваемыми в читерстве.