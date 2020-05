Опубликован трейлер игры The Last of Us: Part 2, которая выйдет 19 июня

Компания Sony и студия Naughty Dog опубликовали трейлер приключенческого экшена с элементами survival horror и стелс-экшена The Last of Us: Part 2. Игра была анонсирована 3 декабря 2016 года, а сейчас ушла «на золото», то есть диски отправили в печать. Она будет выпущена 19 июня этого года на PlayStation 4.



Ранее разработчики опубликовали в «Твиттере» короткий тизер с двумя фразами:



Элли: «Я должна закончить это». Джоэл: «У всего есть своя цена».



Первая часть The Last of Us была выпущена 14 июня 2013 года на PlayStation 3, а позже переиздана для PlayStation 4. Действие игры происходило на территории США через 20 лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс. Naughty Dog до того разработали такие известные игры, как Crash Bandicoot, Jak и Uncharted.