Порноактриса Саша Грей провела стрим в образе принцессы Леи из «Звёздных войн»

Бывшая актриса фильмов для взрослых, а ныне стример Саша Грей отпраздновала день «Звёздных войн» вместе со своими подписчиками, появившись на своей трансляции 5 мая в образе принцессы Леи.
Принцесса Лея (или Лея Органа-Соло) — один из главных персонажей «Звёздных войн». Является дочерью рыцаря-джедая Энакина Скайуокера и сенатора Падме Амидалы Наберри, а также сестрой-двойняшкой Люка Скайуокера.
Фото: twitter.com/SashaGrey
Фанаты положительно оценили её образ и похвалили за желание их удивить. Во время четырёхчасового стрима она ни во что не играла, а просматривала подборки смешных видео.
Саша Грей начала стримить летом 2019 года. На настоящий момент на её канал на стрим-платформе Twitch подписано больше 400 тыс. человек. В описании её канала можно заметить один интересный нюанс: бывшая актриса откровенного кино написала, что является музыкантом, диджеем и писателем, но о своей прошлой карьере порнозвезды не упомянула нигде.
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