CEO forZe о ситуации с Winstrike: не надо делать из людей дураков
Директор киберспортивной организации forZe Сергей MegioN Игнатко прокомментировал открытое письмо, авторами которого помимо forZe являются Virtus.pro, Gambit Esports и HellRaisers. В нём они обвиняют холдинг Winstrike в мошенничестве.
«Коротко о позиции с Винстрайк. Не надо делать из людей дураков, у всех бывают сложности. Если бы они сразу сказали, что отбой сделки, или попросили о четких переносах сроков, все бы поняли и вошли в положение, одно дело делаем. Но кормить завтраками и нагло врать — это финиш», — написал Игнатко в "Твиттере".
C перечнем претензий организаций к Winstrike можно ознакомиться по ссылке. Ранее ситуацию прокомментировал директор Winstrike Ярослав Комков.
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