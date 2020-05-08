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Экс-игрок NiP завершил карьеру в CS:GO и перешёл в Valorant

Экс-игрок NiP завершил карьеру в CS:GO и перешёл в Valorant
Киберспорт 0

Бывший игрок подразделения Ninjas in Pyjamas Якоб pyth Моуруярви сообщил о завершении профессиональной карьеры в CS:GO и переходе в Valorant. Об этом он сообщил в своём "твиттере".

Последней командой 26-летнего шведа стала Lilmix, за которую он выступал до середины февраля. На протяжении карьеры pyth успел поиграть в составах SK Gaming, FlipSid3 Tactics, Digital Chaos и Vexed Gaming. С Ninjas in Pyjamas он стал чемпионом Intel Extreme Masters XI — Oakland и DreamHack Masters Malmö 2016. За десять лет он заработал более $126 тыс. призовых.

Ранее о переходе из CS:GO в Valorant также сообщили Тайсон TenZ Нго, Хантер SicK Мимс, Шабзеб ShahZam Хан, Брэкстон swag Пирс, Кевин AZK Ларивере и весь состав MVP PK. Бывший профессиональный игрок в CS:GO Tenz стал первым, кому удалось получить высший ранг в Valorant.

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