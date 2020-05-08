Twitch создаст свою версию шоу «Холостяк»

Стриминговая платформа Twitch планирует создать свою версию шоу «Холостяк», сообщает Bloomberg.

По данным источника, компания планирует профинансировать серию оригинальных серий, которые будут транслироваться в прямом эфире и в интерактивном режиме, выходя два-три раза в неделю. Кризис в области здравоохранения предоставил редкую возможность расширить свою аудиторию и экспериментировать с новыми видами программирования.

Компания планирует тратить от $ 50 до 250 тыс. в неделю на выпуск этих серий.

В шоу «Холостяк» главный герой встречается с одной или сразу с несколькими девушками. Эти свидания проходят в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку и избавиться от конкуренток.