Twitch создаст свою версию шоу «Холостяк»
Стриминговая платформа Twitch планирует создать свою версию шоу «Холостяк», сообщает Bloomberg.
По данным источника, компания планирует профинансировать серию оригинальных серий, которые будут транслироваться в прямом эфире и в интерактивном режиме, выходя два-три раза в неделю. Кризис в области здравоохранения предоставил редкую возможность расширить свою аудиторию и экспериментировать с новыми видами программирования.
Компания планирует тратить от $ 50 до 250 тыс. в неделю на выпуск этих серий.
В шоу «Холостяк» главный герой встречается с одной или сразу с несколькими девушками. Эти свидания проходят в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку и избавиться от конкуренток.
Twitch обновил правила. Стримерам запрещено обнажаться и демонстрировать грудь
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