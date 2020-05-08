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Опубликовано первое видео геймплея Assassin's Creed Valhalla

Опубликовано первое видео геймплея Assassin's Creed Valhalla
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Ubisoft опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры Assassin's Creed Valhalla. По словам разработчиков, кадры этого были записаны напрямую из игры. Также разработчики обещали минимальные прогрузки благодаря новому поколению устройств и полное погружение в геймплей.

«IX век нашей эры. Из-за непрерывных войн и скудеющих ресурсов выживать в землях Норвегии становится всё труднее. Викинг Эйвор ведёт свой клан через Северное море к богатым берегам враждующих королевств Англии. Перед викингами стоит задача любой ценой обосноваться на новой земле, которая станет их домом», — гласит подпись к видео.

Права на видео принадлежат Ubisoft. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале Ubisoft Россия.

Выход Assassin's Creed Valhalla запланирован на конец 2020 года.

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