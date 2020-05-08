Разработчик выпустил фикс после жалоб на античит Valorant, который приводит к перегреву

Компания Riot Games выпустила хотфикс для античита для игры Valorant. Хотфикс должен исправить работу драйверов.
Ранее пользователи сообщили, что применение античита в игре приводит к блокировке драйверов. После этого компьютер начинает перегреваться. Новый патч компания Riot Games анонсировала в своём «твиттере».
Пользователь reddit обратил внимание, что античит Valorant, программа Vanguard, отключает без каких-либо уведомлений драйверы. В частности, у игрока перестала работать мышь и клавиатура, отключилась система охлаждения видеокарты.
Многие пользователи в комментариях сообщили, что столкнулись с аналогичными подсветками. Некоторые геймеры пожаловались на то, что у них сгорели видеокарты.
Valorant находится в стадии закрытого бета-тестирования, которое началось 7 апреля. Официальный анонс шутера состоялся 1 марта 2020 года. Полноценный релиз игры намечен на лето 2020 года.
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