Стример отказался от контракта на $ 20 тыс. и объяснил почему

Стример Адам «B0aty» Лайн отказался от спонсорского контракта на $ 20 тыс., поскольку ему предложили рекламировать таким образом азартные игры. Об этом сообщает Dot Esports.

По словам стримера, он ни за какие деньги не стал бы рекламировать азартные игры.

«За полтора часа моего времени в день в течение двух недель мне заплатили бы $ 20 тысяч. Я не шучу. Мне надо было бы играть в блек-джек и рулетку. Потому я отказался.

Моё правило – никогда не принимать спонсорство от организаторов азартных игр. Цена не имеет значения. Я стал бы богатым, но испортил бы жизни многих зрителей и всегда думал бы об этом», — сказал он.

B0aty – один из самых популярных стримеров Old School Runescape. В среднем за его трансляциями следят около 4000 зрителей.