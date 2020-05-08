Сексапильная и развратная Цири из The Witcher 3 в исполнении Саши Холланд

Косплеерша из Москвы Саша Холланд предстала в образе сексапильной и развратной Цириллы из The Witcher 3. Получилась полная противоположность Цири из игры.
Цирилла Фиона Элен Рианнон (или просто Цири) — персонаж книжной саги «Ведьмак» Анджея Сапковского. Она является одним из главных персонажей цикла вместе с Геральтом и Йеннифэр.
Цири обладает притягательной красотой и утончёнными чертами лица. У неё большие зелёные глаза и длинные пепельно-серые волосы. С малых лет няни рассказывали ей, что она является ребёнком—предназначением для беловолосого ведьмака Геральта.
Цири в игре предстала достаточно скромной и доброй девушкой. Но в этом косплее её показали совсем с другой стороны. Саша написала на своей страничке в «Инстаграме», что работает над ещё двумя костюмами Цири. Она надеется снять новый косплей после карантина.
Саша Холланд
Фото: JKyle photo и Артем Овсянников
Саша Холланд
Фото: JKyle photo и Артем Овсянников
Саша Холланд
Фото: JKyle photo и Артем Овсянников
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