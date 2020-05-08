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В базе данных Steam нашли Half-Life 2: Remastered

В базе данных Steam нашли Half-Life 2: Remastered
Киберспорт / Другие игры 0

Портал TechRaptor обнаружил в неофициальной базе данных Steam страницу Half-Life 2: Remastered. Она была добавлена на сайт ещё два месяца назад, однако тогда это не заметили. Существование записи в базе данных обнаружили лишь благодаря недавнему обновлению.

Размер Half-Life 2: Remastered — 17,27 Гбайт, хотя оригинальная игра занимает на жёстком диске только 6,33 Гбайт. Вероятно, ремастер включает два эпизода игры с графическими обновлениями — возможно, с текстурами высокого разрешения.

В настоящий момент существует две версии относительго того, что такое Half-Life 2: Remastered. Согласно первой, Valve хочет закрепить успех Half-Life: Alyx и снова привлечь внимание к франшизе путём переиздания второй части. Согласно второй, энтузиасты решили выпустить пользовательскую модификацию с подзаголовком Remastered и продавать её в Steam.

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