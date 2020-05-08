NAVI проиграла Syman на ESL One: Road to Rio. Это поражение стало вторым в четырёх матчах

Natus Vincere неожиданно потерпела поражение от команды Syman на СНГ-квалификации ESL One: Road to Rio. Это поражение для фаворита группы стало вторым в последних четырёх матчах.

NAVI начала матч с разгромного поражения на Overpass со счётом 4:16. На Dust II коллектив пришёл в себя, победив — 16:14. Но, как выяснится позже, лишь ненадолго. На Train NAVI ничего не смогла противопоставить атаке соперника, взяв лишь четыре раунда. После смены сторон «рождённые побеждать» смогли взять восемь раундов, но этого не хватило для победы.

После четырёх матчей в активе Natus Vincere шесть очков. Интересно, что у остальных пяти клубов такое же количество очков. Следующий матч «рождённые побеждать» проведут с Hard Legion Esports. Поединок запланирован на 10 мая и начнётся в 16:00 мск.

Лидер команды Александр s1mple Костылёв после матча написал на страничке в «Твиттере» следующее сообщение: «Такое чувство, что мы боимся противников, а не они нас».