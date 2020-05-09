В World of Warcraft: Shadowlands будут использоваться необычные названия для еды

В Интернете появляется всё больше информации о новом дополнении World of Warcraft: Shadowlands, релиз которого запланирован на четвёртый квартал 2020 года. Как сообщает Ginx, в игре будут использоваться весьма необычные названия для еды.

Игроки смогут создавать различные виды еды. Например, среди доступных вариантов — бананово-говяжий пудинг, равиоли с яблочным соусом, «тихие гончие» и многое другое. Названия некоторых блюд опубликовал сотрудник HazelNuttyGames.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Hazel.

Названия многих блюд звучат совсем неаппетитно. Тем не менее любители World of Warcraft наверняка оценят юмор разработчиков.

Действие сюжета Shadowlands происходит в Тёмных землях, куда попадают души мертвецов. В дополнении будет введена новая система развития персонажей, максимальный уровень сокращён со 120-го до 60-го, представителям всех рас станет доступен класс рыцарей смерти, а на старте дополнения в игровой мир будет добавлено пять новых зон, находящихся в Тёмных землях.