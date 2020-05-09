Игроки League of Legends временно забанены за обсуждение участия в договорном матче

Администрации Континентальной лиги объявила об отстранении игроков команды Vega Squadron из League of Legends от соревнований до июля.



«Игроки команды обсуждали в командном чате возможность организации договорного матча в рамках LCL Open Cup против команды Funny Yellow Dog. В ходе расследования игроки, участвующие в переписке, сообщили администрации LCL, что обсуждение было шуточное, хотя со стороны оно выглядит двусмысленным.



Несмотря на то, что неопровержимых доказательств, подтверждающих организацию договорного матча, выявлено не было, подобное поведение со стороны членов команд Континентальной лиги является нарушением Регламента Континентальной лиги», — говорится в заявлении администрации.



В марте о ставках и намеренном проигрыше своих партнёров в этом матче LCL Open Cup Spring 2020 сообщил бывший игрок команды Роландас «Optimas» Винцаловичус.