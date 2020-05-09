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Китайские разработчики выпустили новый мод для Warcraft 3: Reforged, улучшающий графику

Китайские разработчики выпустили новый мод для Warcraft 3: Reforged, улучшающий графику
Киберспорт / Другие игры 0

Группа китайских моддеров разработала графическую модификацию Queching, которая позволяет улучшить текстуры в Warcraft 3: Reforged. Результат полностью соответствует большим ожиданиям: игра выглядит намного лучше, чем в релизной версии. Мод доступен по ссылке.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале китайских моддеров.

Новую часть стратегии Warcraft 3 компания Blizzard анонсировала в 2018 году. Тогда разработчик пообещал, что в новой версии появятся красивая, современная графика, обновлённый интерфейс и улучшенный редактор мира.

Впрочем, в среде геймеров финальный продукт в целом воспринят негативно. Так, ремастер стал самой низкооценённой игрой в истории на Metacritic. Он получил лишь 0,6 балла из 10.

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