Китайские разработчики выпустили новый мод для Warcraft 3: Reforged, улучшающий графику

Группа китайских моддеров разработала графическую модификацию Queching, которая позволяет улучшить текстуры в Warcraft 3: Reforged. Результат полностью соответствует большим ожиданиям: игра выглядит намного лучше, чем в релизной версии. Мод доступен по ссылке.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале китайских моддеров.

Новую часть стратегии Warcraft 3 компания Blizzard анонсировала в 2018 году. Тогда разработчик пообещал, что в новой версии появятся красивая, современная графика, обновлённый интерфейс и улучшенный редактор мира.

Впрочем, в среде геймеров финальный продукт в целом воспринят негативно. Так, ремастер стал самой низкооценённой игрой в истории на Metacritic. Он получил лишь 0,6 балла из 10.