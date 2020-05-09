Фанаты считают, что GTA 6 могут представить уже в мае

Многие фанаты популярной игры Grand Theft Auto рассчитывают, что шестая часть будет анонсирована уже в мае. Компания Rockstar Games пока не объявляет даты анонса и релиза. Тем не менее фанаты GTA полагают, что игру могут представить во время Summer Game Fest, запланированного на 12 мая. К такому выводу они пришли после того, как обнаружили сообщение с анонсом-сюрпризом. Он должен произойти 12 мая в 19:00 мск.

Ранее журналист и инсайдер Джейсон Шрайер сообщил, что до релиза игры пройдут годы. Тем не менее многие игроки рассчитывают на более оптимистичный вариант.

В апреле 2020 года Шрайер сообщил, что компания Rockstar Games начала вести работу над шестой частью популярной игры. При этом до сих пор не известно, каким будет сюжет следующей части. По слухам, Rockstar Games может выпустить продолжение культовой GTA Vice City.

Предыдущая серия игры, GTA 5, вышла в сентябре 2013 года. С тех пор компания лишь дорабатывала игру, выпуская моды.