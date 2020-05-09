Стример Shroud — о Valorant: мне наплевать на эту хрень, я не собираюсь в неё играть
Бывший профессиональный игрок в CS:GO Майкл «shroud» Гржесик, выступавший за команду Cloud9, заявил, что не планирует играть в Valorant — во всяком случае, на профессиональном уровне.
«Мне наплевать на эту хрень. Я вообще не собираюсь играть в это», — заявил Гржесик во время одного из своих стримов.
После этого один из зрителей напомнил ему о том, что ранее он хотел стать профессиональный игроком в Valorant. «Нет, это была шутка. Вы больше не увидите меня в качестве профессионального игрока, это уже в прошлом», — ответил Майкл.
Отметим, что «твит», в котором Гржесик заявлял о намерении играть в Valorant, был опубликован 1 апреля. Valorant должна выйти летом этого года, но точная дата пока не объявлена.
Стример Shroud объяснил, почему Valorant превзойдёт CS:GO
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