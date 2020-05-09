Популярный стример Fortnite грубо обругал 12-летних игроков

Один из наиболее популярных стримеров Fortnite Тёрнер Tfue Тэнни крайне негативно отозвался о коммьюнити этой игры.



«Коммьюнити Fortnite — полный отстой. Тут полно дурацких 12-летних стримеров, настоящих кусков дерьма. У них абсолютно пустые жизни, поэтому всё, что они делают, — читерят», — заявил он во время стрима.

Возмущение Тэнни вызвали действия соперников, которые смотрели за его стримом и благодаря этому определяли, где он сейчас находится. Отметим, он не впервые негативно отзывается о ком-либо или о чём-либо. Подобные заявления он делает достаточно часто, так что, возможно, они являются частью его образа.

Недавно стало известно, что в Fortnite зарегистрировано более 350 млн человек и суммарно они провели в игре 3,2 млрд часов.