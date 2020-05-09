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В конце 2020 года может быть выпущен ремастер культовой Diablo II

В конце 2020 года может быть выпущен ремастер культовой Diablo II
Киберспорт / Другие игры 0

В конце этого года может быть выпущен ремастер культовой hack and slash action/RPG Diablo II, разработанной Blizzard North в 2000 году. Об этом сообщает ActuGaming, уточняя, что дата может немного сдвинуться из-за пандемии коронавируса.

Разработкой ремастера занимается Vicarious Visions — дочерняя студия Activision Blizzard (именно так сейчас называется бывшая Blizzard Entertainment, издатель оригинальной игры). Vicarious Visions занимались портированием Destiny 2 и Crash Bandicoot N. Sane Trilogy на персональные компьютеры.

Представители Blizzard пока не делали официальных заявлений о ремастере Diablo 2. Тем не менее в интервью после анонса четвёртой части Diablo, состоявшегося 1 ноября 2019 года, они упоминали о желании повторить мрачную классику, то есть атмосферу старых игр серии.

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