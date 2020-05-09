В конце 2020 года может быть выпущен ремастер культовой Diablo II

В конце этого года может быть выпущен ремастер культовой hack and slash action/RPG Diablo II, разработанной Blizzard North в 2000 году. Об этом сообщает ActuGaming, уточняя, что дата может немного сдвинуться из-за пандемии коронавируса.
Разработкой ремастера занимается Vicarious Visions — дочерняя студия Activision Blizzard (именно так сейчас называется бывшая Blizzard Entertainment, издатель оригинальной игры). Vicarious Visions занимались портированием Destiny 2 и Crash Bandicoot N. Sane Trilogy на персональные компьютеры.
Представители Blizzard пока не делали официальных заявлений о ремастере Diablo 2. Тем не менее в интервью после анонса четвёртой части Diablo, состоявшегося 1 ноября 2019 года, они упоминали о желании повторить мрачную классику, то есть атмосферу старых игр серии.
- 9 мая 2020
-
18:04
-
16:48
-
16:24
-
14:33
-
12:46
-
12:32
-
11:56
-
11:36
-
11:20
-
10:41
- 8 мая 2020
-
23:13
-
21:00
-
15:43
-
14:08
-
13:16
-
12:18
-
11:56
-
11:32
-
06:10
-
00:19
- 7 мая 2020
-
23:29
-
22:43
-
19:12
-
17:31
-
17:04
-
16:31
-
15:49
-
14:37
-
13:30
-
13:11
-
12:15
-
10:15
-
00:37
- 6 мая 2020
-
23:42
-
18:48