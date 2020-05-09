Опубликованы 12 минут геймплея киберпанковой игры The Ascent

Игровой портал IGN опубликовал 12 минут геймплея The Ascent — изометрической action/RPG в стилистике киберпанка, в которой будет возможность играть как в одиночку, так и в кооперативном режиме на 2-4 человека. Выход игры на персональные компьютеры и Xbox One должен состояться осенью этого года. Кроме того, она войдёт в стартовую линейку игр для новой Xbox Series X.



По сюжету игры, всем миром правит мегакорпорация Ascent Group, но внезапно она прекращает свое существование. Системы безопасности выходят из строя, конкуренты начинают борьбу за власть, активизируются преступные группировки, и игроку необходимо выжить в меняющемся мире. Разработчиком является Neon Giant, а издателем — Curve Digital.