Профсоюз игроков в CS:GO изменил даты летнего и зимнего перерывов

Профсоюз профессиональных игроков в CS:GO (CSPPA) на своей странице в «Твиттере» объявил об изменениях в соревновательном графике. А точнее, о переносе летнего перерыва на более ранние даты и продлении зимнего отпуска. Летний перерыв пройдёт с 6 июля по 6 августа включительно, а зимний – с 21 декабря 2020 года по 17 января 2021 года. Ранее летний перерыв должен был пройти с 15 июля по 15 августа.
Отмечается, что решение было принято по инициативе турнирных операторов, в том числе ESL, DreamHack, StarLadder и Flashpoint. Также изменения связаны с пандемией коронавируса, из-за которой турнирным операторам пришлось изменить расписание соревнований.
Перерывы в графике соревнований существуют для того, чтобы игроки могли отдохнуть и потренироваться перед новым сезоном, однако иногда турнирные операторы нарушают договорённость.
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