Team Spirit вышла в плей-офф ESL One: Road to Rio по CS:GO, одержав пять побед

9 мая завершились матчи в группе A на турнире ESL One: Road to Rio по CS:GO в дивизионе СНГ. По итогам пяти раундов первое место в таблице заняла Team Spirit. Команда Леонида chopper Вишнякова завершила групповой турнир без поражений, выиграв все пять матчей. Ранее в других дивизионах без поражений групповые этапы завершили Furia, Boom, Renegades и Vici Gaming.

В заключительном туре Team Spirit обыграла Winstrike Team, что не помешало команде Абая HObbit Хасенова сохранить вторую строчку в таблице и также выйти в плей-офф. С третьей позиции в группе продолжит борьбу Nemiga Gaming.

Gambit Youngsters, forZe и Team Unique покидают соревнования.

ESL One: Road to Rio в дивизионе СНГ проходят с 30 апреля по 17 мая в онлайне. 12 коллективов разыгрывают $50 тыс. и рейтинговые очки, которые Valve и ESL используют при распределении слотов на мейджоре ESL One Rio 2020.