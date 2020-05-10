Markeloff — об уходе из CS:GO: меня всё бесило

Легенда соревновательного Counter Strike 1.6, бывший игрок NAVI Егор markeloff Маркелов рассказал, при каких обстоятельствах завершилась его профессиональная карьера. Последней командой, за которую выступал украинец, стала FlipSid3 Tactics.



«Ушёл на лавку запасных FlipSid3, потому что меня всё бесило. Вместо меня там типуля какой-то играл, даже отборочные какие-то.



Суть в том, что я хотел играть, но не так, как было в команде, поэтому отправился на скамейку запасных до того, как что-то там изменится. В итоге команда просто развалилась», — заявил Егор во время стрима на канале Арсения ceh9 Триноженко в YouTube.



11 мая состоится шоу-матч между участниками оригинального состава Natus Vincere 2010 года и популярными стримерами.