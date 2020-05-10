В конце мая в Fortnite может состояться концерт Леди Гаги

В музыкальном мире прошёл слух, что Lady Gaga даст виртуальный концерт в Fortnite. Эта информация никак не подтверждена, и единственным её источником являются различные СМИ, тесно связанные с музыкой.

Различные источники говорят, что Lady Gaga прорекламирует новый альбом в Fortnite. Поклонники певицы должны были получить новый альбом под названием Chromatica ещё 10 апреля, но его премьера была отложена до 29 мая из-за эпидемии коронавируса.

Альбом выходит 29 мая, а релиз третьего сезона в Fortnite запланирован на 4 июня — обе даты находятся подозрительно близко. Marshmello, Трэвис Скотт и Major Lazer уже провели свои концерты в Fortnite и получили за них индивидуальные скины. Если сотрудничество Lady Gaga с Fortnite подтвердится, то певица, вероятно, тоже получит скин. Состоится ли её виртуальный концерт в игре, узнаем лишь за несколько часов до его начала.