Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

90-летняя геймерша из Японии попала в Книгу рекордов Гиннесса

90-летняя геймерша из Японии попала в Книгу рекордов Гиннесса
Киберспорт 0

Японка Хамако Мори официально признана старейшей геймершей в мире. Как стало известно из её интервью YouТube-каналу Guinness World Records, в список рекордсменов её включили ещё в ноябре 2019 года, когда ей было 89 лет.

У Хамако Мори игровой стаж более 38 лет. Помимо стримов она активно ведёт канал на YouTube, на который подписано более 180 тыс. человек. Её любимыми играми являются Resident Evil 3, Call of Duty: Modern Warfare, Borderlands 3 и Days Gone.

По словам Мори, на игры она тратит по 7–8 часов в день. Геймерша призналась, что сильно переживает, когда ей не удаётся пройти ту или иную миссию в игре.

Невзирая на возраст, японка выражает мнение об играх достаточно профессионально. В частности, похвалила GTA V за хорошую графику. По её словам, во время игры складывается ощущения, что она смотрит фильм.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020