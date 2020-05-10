«Лейкерс» встретятся с «Милуоки» в финале симуляции сезона НБА
Разработчики NBA 2K20 Visual Concepts обнародовали результаты полуфинальных матчей плей-офф сезона НБА, виртуально разыгрываемого на их симуляторе. «Милуоки Бакс» победил «Бостон Селтикс» со счётом 4-2, а «Лос-Анджелес Лейкерс» разобрался с «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-1.
Результат финального противостояния между «Милуоки» и «Лейкерс» станет известен позже. Напомним, NBA 2K20 вышла 6 сентября 2019 года на нескольких платформах, включая Play Station 4, Xbox One и персональные компьютеры. Выход NBA 2K21 запланирован на четвёртый квартал нынешнего года.
Сезон в настоящем НБА был приостановлен 11 марта из-за пандемии коронавируса. До начала плей-офф оставалось чуть больше месяца — он должен был стартовать 18 апреля.
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