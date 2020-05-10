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Каскадёр из команды Джеки Чана представил тизер фильма по Cyberpunk 2077

Каскадёр из команды Джеки Чана представил тизер фильма по Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0

T7 Production опубликовала первый тизер-трейлер фанатского фильма по игре Cyberpunk 2077, который получил подзаголовок Phoenix Program. Ролик оценили и создатели ролевого боевика из студии CD Projekt RED: они репостнули его на своей странице в «Твиттере».

Режиссёром, сценаристом, оператором-постановщиком и продюсером короткометражного фильма выступил каскадёр Ви-Дан Тран, входящий в команду Джеки Чана. Роль Джонни Сильверхенда в Phoenix Program исполнил косплеер Геральта из Ривии Бен Бергманн, который в сети наиболее известен под ником Maul Cosplay. Напомним, что в игре эту роль исполнил Киану Ривз.

Дата выхода Cyberpunk2077: Phoenix Program пока неизвестна. Авторам не удалось закончить съёмки из-за пандемии коронавируса.

Релиз приключенческой ролевой игры Cyberpunk 2077 намечен на 17 сентября 2020 года.

Видео можно посмотреть на канале T7Pro в YouTube.

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