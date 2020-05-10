Стримерша Карина — о коронавирусе: Россия не пойдёт по итальянскому сценарию

Стримерша Карина, отвечая на вопросы подписчиков, выразила мнение, что в ситуации с развитием пандемии коронавируса Россия не пойдёт по итальянскому сценарию.

«Был интересный вопрос, пойдёт ли Россия по итальянскому сценарию. Не пойдёт. Не потому что где-то медицина хуже, а где-то лучше, а из-за разного подхода к лечению. Например, здесь нет такого понятия «лечь в больницу на обследование». Число коек в больницах в Европе в разы ниже, чем в России. В больницах тут не про полежать, а спасти жизнь. Если у пожилого человека в России болит колено, он встаёт в очередь, и ему бесплатно оперируют сустав. В Италии это лечат мазью. В России если рожают, ложатся в больницу за 2 недели до родов и 2 недели лежат после. Здесь же – родила и в первый же вечер домой. Ну, максимум пару дней подержат. Причина — оптимизация, жизнь в случае чего спасут, но вот улучшать её качество — это вы уже, пожалуйста, как-то сами. Так что у России будет свой собственный сценарий, какой — уже совсем скоро увидим.

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Догадываюсь, что «итальянский сценарий» прозвучало в смысле «страшный сценарий». Это не совсем так. Большая часть итальянцев всё же оказалась разумна и не захотела платить штрафы по 4000 евро, поэтому страна ещё легко отделалась, по сравнению с той же Америкой, где за последний месяц от ковид умерло 80 000 человек, а 1 300 000 оказалось заражено. Вот где «страшный сценарий», а по сравнению с Америкой здесь всё не так уж и плохо.

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По поводу второй волны. Я тут побывала на улице, поездила по Ломбардии, поглядела, что да как. Маски, конечно, людей носить заставили, но зачем их именно носить, видимо, не объяснили. Получается странная картина, люди формально все в масках, оштрафовать не смогут, только носят кто как. Кто-то вообще на шее. Ещё понятно, если я стою где-то в безлюдном месте, сдвинула маску, подышала. Но я видела сдвинутые маски и в центре городов, в местах большого скопления людей. Поэтому, скорее всего, конкретно второй волны пандемии тут уже не будет, но вот вспышка обязательно произойдёт. И хорошо бы, чтобы после этого не загнали всех обратно по домам», — написала Карина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» стримерши Карины.