Создатель оригинальных скинов Neon Rider для CS:GO представил новый скин для М4А4

Neon Rider — одна из самых узнаваемых серий скинов в Counter-Strike: Global Offensive. Первый скин из серии для MAC-10 был представлен в 2015 году пользователем под никнеймом Puffin. Игрокам очень понравился этот скин, который довольно быстро добавили в кейс Chroma 2. После этого вышел скин на АК-47, который пополнил кейс Horizon.
Серия Neon Rider стала популярной не только среди игроков, но и среди киберспортсменов. Скины использовали такие игроки, как dev1ce и s1mple. Спустя пять лет после выпуска серии разработчик решил выпустить ещё один скин на М4А4. Неизвестно, будет ли он в итоге добавлен в CS:GO, но уже сейчас этот скин пользуется большой популярностью в мастерской.
Фото: Steam
Более того, скоро эти скины перенесут в реальность. Steelseries собирается выпустить коллекцию девайсов под названием Neon Rider X Steelseries.
Фото: Steam
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