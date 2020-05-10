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Как бы мог выглядеть клиент League of Legends? Отличная концепция от одного из игроков

Как бы мог выглядеть клиент League of Legends? Отличная концепция от одного из игроков
Киберспорт / League of Legends 0

Один из игроков представил концепт клиента League of Legends, который выглядит лучше, чем оригинал от Riot.

Автором проекта является бельгийский игрок Sebastien Seghers, проживающий в Брюсселе. Он занимается созданием сайтов, является выпускником университета и в настоящий момент находится в поиске компании, которая оценит его талант.

Sebastien Seghers

Sebastien Seghers

Его концепция кажется простой и понятной как для новичков, так и для тех, кто имел дело с предыдущими версиями клиента. Экран входа в систему не сильно отличается от текущей версии клиента, но на нём лучше виден сервер.

Фото: Sebastien Seghers

Главная страница клиента также выглядит чёткой и аккуратной, содержит все необходимые сведения и не занимает большого пространства.

Фото: Sebastien Seghers

В случае с драфтом автор предложил такой вариант, при котором каждый игрок мог бы выбрать своего предпочтительного героя на экране поиска игры.

Фото: Sebastien Seghers

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