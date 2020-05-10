Как бы мог выглядеть клиент League of Legends? Отличная концепция от одного из игроков

Один из игроков представил концепт клиента League of Legends, который выглядит лучше, чем оригинал от Riot.
Автором проекта является бельгийский игрок Sebastien Seghers, проживающий в Брюсселе. Он занимается созданием сайтов, является выпускником университета и в настоящий момент находится в поиске компании, которая оценит его талант.
Sebastien Seghers
Его концепция кажется простой и понятной как для новичков, так и для тех, кто имел дело с предыдущими версиями клиента. Экран входа в систему не сильно отличается от текущей версии клиента, но на нём лучше виден сервер.
Фото: Sebastien Seghers
Главная страница клиента также выглядит чёткой и аккуратной, содержит все необходимые сведения и не занимает большого пространства.
Фото: Sebastien Seghers
В случае с драфтом автор предложил такой вариант, при котором каждый игрок мог бы выбрать своего предпочтительного героя на экране поиска игры.
Фото: Sebastien Seghers
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