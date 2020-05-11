Баг или фича? В Valorant обнаружили способ стрельбы из дробовика без перезарядки

Пользователь reddit под никнеймом ArfieCat обнаружил способ, при котором помповый дробовик Баки может стрелять без 3-секундной перезарядки после выстрела.

Всё, что вам нужно сделать, это после каждого выстрела прожимать клавишу перезарядки. В своде правил Riot Games написано, что за использование багов для получения преимущества может последовать бан. Но является ли это багом? Вероятно, Riot Games внесёт поправки в ближайшем патче. Баг это или трюк, но он даёт небольшое преимущество использующим его игрокам.

Ролик опубликован на форуме reddit пользователем ArfieCat.

Ранее разработчик выпустил хотфикс для античита. Игроки сообщали, что применение античита в игре приводит к блокировке драйверов, после чего компьютер начинает перегреваться.